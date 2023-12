Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, i-a indemnat pe elevii care au obtinut premii la olimpiadele internationale si aleg sa studieze in strainatate sa nu uite de unde au plecat si se intoarca in Romania.

- Traficul prin punctul de trecere a frontierei Zimnicea, la granita cu Bulgaria a fost suspendat, duminica dupa amiaza, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Intrucat vantul bate cu putere, bacul care traverseaza Dunarea nu mai circula.

- Mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granita Romaniei cu Ungaria, dar si cu Bulgaria, incep sa se aglomereze, duminica dupa amiaza, pe masura cer romanii care au ales sa petreaca minivacanta de 1 Decembrie in alte tari si au plecat cu autoturismele se intorc in Romania. La ora transmiterii…

- Punctele de Trecere a Frontierei din vestul tarii sunt aglomerate, joi dimineata, pe sensul de iesire din tara spre Ungaria. Cel mai mult se asteapta la punctul de trecere a frontierei Nadlac II in judetul Arad - 90 de minute si la Bors II in judetul Bihor - 110 minute, potrivit aplicatiei Trafic Online…

- Autoritatile din Bulgaria au decis suspendarea intrarii camioanelor pe teritoriul tarii prin punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu-Ruse. In acest context, PolitiaRomana de Frontiera le recomanda soferilor autovehiculelor de mate tonaj sa se indrepte catre alte puncte de trecere a frontierei,…

- Un sucevean in varsta de 49 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce in portbagajul mașinii sale au fost descoperite substanțe interzise. Barbatul care venea din Ucraina a intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret in cursul zilei de marți, 7 noiembrie. Se afla la volanul unui…

- Un ucrainean in varsta de 43 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa iasa din Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret cu un autoturism radiat din circulație. Barbatul s-a prezentat la control in noaptea de vineri spre sambata la volanul unui autoturism marca Mercedes ...

- Circulatia prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Isaccea este oprita, in urma atacurilor cu drone din timpul noptii de pe partea ucraineana a Dunarii. “Traficul prin PTF Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana (PTF Orlovka). Astfel, traficul pe iesire…