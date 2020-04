Românii din străinătate aflaţi într-o situaţie dificilă pot cere asistenţă pe diasporahub.ro Romanii din strainatate aflati intr-o situatie dificila pot cere asistenta de la comunitatea de romani pe diasporahub.ro. Platforma online este operationala incepand de miercuri si a fost creata in contextul pandemiei cu noul coronavirus, arata Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni intr-o postare pe Facebook. Cetatenii romani care au nevoie de ajutor pot afla informatii utile completand cateva campuri pe respectiva platforma: unde se afla, daca sunt singuri, cu familia sau cu persoane care au nevoie de asistenta. De asemenea, trebuie sa precizeze, online, daca au fost afectati de pandemie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

