Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din Spania a atins in mod neasteptat un nivel record in iunie, anunța Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- In ziua in care Institutul Național de Statistica a anunțat rata inflației din Romania pentru luna mai, și in SUA a fost comunicata rata inflației pentru americani. Inflatia a continuat sa creasca in Statele Unite, ajungand in luna mai la 8,6%, cel mai inalt nivel din ultimii peste 40 de ani, informeaza…

- Inflatia din Germania a atins in luna mai cel mai ridicat nivel din aproape jumatate de secol, ca urmare a preturilor energiei si alimentelor, care au crescut din ce in ce mai mult de la inceputul razboiului din Ucraina, transmite Reuters preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consumul de energie electrica al populatiei a fost mai mic cu 4,4% in perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Institutul Național de Statistica desfașoara cea mai ampla acțiune sociala a anului, prima din istoria țarii in format complet digital, recensamantul populației și locuințelor. In prima etapa, cea a autorecenzarii, INS a primit, conform informațiilor exclusive pe care STIRIPESURSE.RO le deține, peste…

- Rata inflatiei continua sa creasca in Germania, ajungand in aprilie la 7,4%, cel mai mare nivel din ultimele patru decenii, conform datelor prezentate miercuri de Oficiul german pentru Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- STIRIPESURSE.RO prezinta rezultatele etapei de autorecenzare din cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor care se face pe site-ul special dedicat, recensamantromania.ro, cu o saptamana inainte de finalul ei și inainte de intrarea recenzorilor in teren. Astfel, Institutul Național de Statistica…

- Inflatia din zona euro a atins un nivel record pentru a sasea luna consecutiv, starnind noi intrebari cu privire la modul in care va reactiona Banca Centrala Europeana. Inflatia in regiunea celor 19 membri care folosesc moneda unica a atins 7,5% in aprilie, potrivit estimarilor preliminare ale biroului…