Stiri pe aceeasi tema

- Romanii, solidari cu refugiatii din Ucraina. Mii de persoane au trecut granita in aceste zile. Cu lacrimi in ochi au intrat in tara noastra cu speranta ca aici vor fi in siguranta. Un astfel de exemplu sunt si locuitorii din comuna Cumpana, judetul Constanta, pe care suferinta refugiatilor nu i a lasat…

- Romanii din Italia fac donatii umanitare pentru ucraineni. Conationalii nostri s-au organizat rapid si au reusit sa colecteze o cantitate impresionanta de bunuri. Un transport cu 18 tone de ajutoare umanitare va pleca in aceasta dupa-amiaza din regiunea Lazio si va ajunge la Isaccea, la 9 martie, potrivit…

- Pentru o mai buna gestionare a ajutoarelor pentru Ucraina și pentru refugiații din aceasta țara, filialele Crucea Roșie din toata țara colecteaza local donațiile cetațenilor și le inventariaza urmand ca acestea sa fie distribuite dupa nevoi filialelor de granița sau catre Crucea Roșie din Ucraina.…

- Covoiul umanitar al Crucii Roșii Romane a ajuns in Ucraina, cu 150 de tone de produse de stricta necesitate pe care romanii le-au donat pentru a veni in ajutorul populației ucrainiene, greu incercate de atacurile armatei rusie. Crucea Roșie Romana a trimis, miercuri, primul convoi cu ajutoare umanitare…

- "Situația tragica din Ucraina are consecințe devastatoare asupra populației civile. Pentru a oferi tot sprijinul nostru catre cei afectați, ???????? ???? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ???????? ????????????????????????????????…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților continua acțiunile de sprijin pentru refugiații ucraineni. In prima zi din luna martie, Arhiepiscopia a organizat al doilea convoi umanitar, 30 de tone de produse alimentare, de igiena și de stricta necesitate care va ajunge in curand in țara vecina, ...

- Secretarul de stat Gheorghe-Florin Carciu va efectua o vizita oficiala in regiunea Cernauți, Ucraina, in perioada 19-22 februarie a.c, anunța Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni..In cadrul vizitei, demnitarul se va intalni cu reprezentanți ai instituțiilor publice din regiune, in vederea deschiderii…

- Pe langa amenintarile razboiului, romanii din Ucraina se lupta si cu pastrarea limbii romane, dupa ce in anul 2017, presedintele Petro Porosenko a promulgat o lege care, practic, desfiinteaza sistemul de invatamant in limba materna.