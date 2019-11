Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei in Olanda a postat, pe Facebook, fotografii din secțiile de votare unde au fost amplasate tomberoane de gunoi drept urne de vot și care au fost decorate cu baloane in culorile tricolorului.„A doua zi de votare in strainatate a inceput deja. Sambata, 23 noiembrie, puteți vota…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale din turul I, continua sa fie peste cea inregistrata la alegerile europarlamentare. Romanii au iesit masiv la vot in primele ore, astfel ca, la ora 12,00 prezenta romanilor la vot ajunsese la 15,82%, peste prezența la europarlamentarele din luna mai cand la…

- Brandușa Predescu, o romanca stabilita la Amsterdam, a dezvaluit pe pagina sa de pe un site de socializare, ca votul sau a fost pus intr-o care este, de fapt, o pubela de gunoi! ”Nu, aceasta nu este o pubela! Aceasta este o urna de votare din Olanda. Toate primariile orașelor olandeze folosesc astfel…

- Cea de -a doua zi de vot in strainatate a inregistrat o prezența mai mare fața de vineri. Diaspora s-a mobilizat masiv, astfel ca, pana la ora 19.00, la urnele din lume s-au prezentat peste 150.000 de romani, potrivit datelor puse la disp0ziție de BEC. Daca la primele ore ale dimineții ritmul de…

- Este scandal monstru in Pro Romania pe tema votului pentru Guvernul Orban. Mihai Tudose si Victor Ponta si-au aruncat cuvinte grele pe Facebook. Potrivit unor surse citate de G4media.ro, opt membri ai Pro Romania, printre care si doi dintre fondatori, Sorin Campeanu si Daniel Constantin, ar urma sa…

- Ministerul Energiei si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni sunt doua din ministerele care vor disparea din urmatorul Executiv, potrivit declarațiilor recente ale premierului desemnat, Ludovic Orban care a anunțat deja ca noul Guvern va avea o structura mult mai simplificata cu 15 maximum 16 ministere.…

- Viorica Dancila l-a felicitat pe Teodor Meleșcanu printr-un mesaj postat pe facebook la scurt timp dupa ce a obținut in urma votului funcția de președinte al Senatului. Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului, in turul II al alegerilor din plen. Melescanu, propunerea PSD, a obtinut 73…

- Guvernul a adoptat, marți, hotararea privind programul calendaristic la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie (primul tur) si 24 noiembrie (al doilea tur). Cetațenii romani din strainatate pot vota, in primul tur al prezidențialelor, in zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar in al doilea tur pe 22,…