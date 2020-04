Stiri pe aceeasi tema

- Romanii intorși din strainatate nu mai suporta condițiile din centrele de carantina in care au fost plasați! Este și cazul Oanei, intoarsa din Marea Britanie, care se plange ca mancarea este nefiarta, iar cel mic plange de foame!

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne Bogdan Despescu le-a transmis, joi seara, romanilor din strainatate ca daca vin acum in țara, nu vor putea petrece Pastele impreuna cu familiile. „Daca veniti in Romania pentru a petrece Pastele, il veti petrece in carantina sau autoizolare, nu cu familiile…

- Lista cu „zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12. Potrivit INSP, tarile considerate „zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania,…

- Sistemul de imigratie pe baza de puncte ce va fi aplicat in Marea Britanie nu ii afecteaza pe romanii si restul cetatenilor UE care s-au inregistrat pentru statut special, de rezident sau pre-rezident, ci pe cei care doresc sa se stabileasca in Regat, anul viitor, cand expira perioada de tranzitie post-Brexit,…

- Remus Robu a caștigat mai multe procese intentate de romani care au suferit accidente de munca in Marea Britanie. De la 1 februarie, insa, dupa Brexit, va urma un proces de modificare a legislației, iar majoritatea normelor din legislația muncii au fost impuse de Uniunea Europeana. De aici vine ingrijorarea…

- ”Condițiile de ședere pentru cetațenii romani raman neschimbate pentru toți cei care vor sa traiasca, sa munceasca in Marea Britanie”, a declarat ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, intr-un mesaj transmis vineri."Nu exista motive de ingrijorare in ceea ce privește dreptul la libera…

- Romanii vor continua sa beneficieze de roaming la tarife nationale in Marea Britanie cel putin in acest an, chiar daca Brexit-ul are loc la 1 februarie 2020, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), remis, joi, AGERPRES.…

- Este ultima sedinta plenara in formula extinsa. 751 de europarlamentari din 28 de state membre au votat, in premiera, despartirea de Marea Britanie. Atmosfera nu a fost, insa, una trista. A rasunat muzica, iar discursurile au avut un ton optimist.