- Romanii din Marea Britanie au 28 de zile la dispozitie sa depuna niste documente-cheie. Oficiul pentru Imigrari va prelungi acest termen pe durata nedefinita daca aplicantii au un motiv solid pentru intarziere. Jurnalistii de la BBC au notat ca la finalul saptamanii viitoare este termenul-limita pentru…

- Romanii stabiliti in UK trebuie sa depuna cereri in sistemul de inregistrare a cetatenilor UE pentru a obtine noul statut de sedere in Regatul Unit post Brexit. Termenul-limita pentru a depune o cerere este 30 iunie 2021. Acest statut se poate solicita pe site-ul guvernului. Cetatenii UE pot solicita:…

- Cei care au sosit pe teritoriul Regatului Unit dupa data de 31 decembrie 2020 trebuie sa solicite permisul de ședere, pentru a-și proteja dreptul de a locui, a munci si a studia in Marea Britanie.Ambasadorul Romaniei la Londra a facut acest anunț pe pagina sa oficiala de Facebook. Potrivit unei statistici…

- Joi, ambasadorul Romaniei in Regatul Unit, Laura Popescu, le-a reamintit cetatenilor romani care vor sa lucreze sau sa studieze in Marea Britanie, ca termenul limita pentru solicitarea rezidentei este 30 iunie 2021.

- „Daca v-ati hotarat sa ramaneti in Regatul Unit si nu ati aplicat pentru obtinerea statutului de rezident, va rog sa aplicati acum, pentru a va proteja dreptul de trai, lucra si studia aici.In cazul in care cunoașteți cetațeni romani sau cetațeni europeni de alta naționalitate care nu au aplicat inca,…

- Ambasadorul Romaniei in Regatul Unit, Laura Popescu, le-a reamintit, intr-un mesaj publicat joi, cetaețnilor romani care vor sa lucreze sau sa studieze in Marea Britanie, asupra termenului limita - 30 iunie 2021 - pentru solicitarea rezidentei.

- Executivul britanic faciliteaza incepand de miercuri acordarea vizelor de munca pentru oameni de stiinta, artisti sau muzicieni premiati, printr-o noua politica de imigrare bazata pe competente, introdusa dupa Brexit.Romanii care doresc sa munceasca in Marea Britanie vor putea obtine viza in baza respectarii…