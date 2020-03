Stiri pe aceeasi tema

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a luat decizia ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, Coreea de Sud si Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto-izolarii la domiciliu,…

- Prima școala inchisa in Romania din cauza coronavirusului, dupa ce o eleva a colegiului Energetic Campina este suspecta de infectarea cu Covid-19. Adolescenta a fost de curand la Milano, iar la cateva zile de la intoarcerea in țara s-a simțit rau.

- Andreea Archip, trimisul special Libertatea in Lombardia, unde mai multe localitați au fost izolate din cauza coronavirusului, transmite informații și relatari despre cum fac fața oamenii amenințarii epidemiei. Regiunea din nordul Italiei este camin pentru aproape 180.000 de romani. Lodi este localitatea…

- A patra victima a coronavirusului in Italia este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Epidemia se raspandeste. Autoritatile italiene incep controale la intrarea in tara, in special la Vo' Euganeo, epicentrul raspandirii cu coronavirus in regiunea Veneto. Este vorba despre una dintre…

- Romanii care revin in țara din regiunile afectate, in carantina #Covid-19 Foto: MApN. La Bucuresti, Ministerul Sanatatii a anuntat ca toti românii, care revin în tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina vor fi izolati pentru 14 zile. Secretarul de stat Nelu…

- Romanii care vin din Italia trebuie sa informeze autoritațile din Romania cu privire la mijloacele de transport pe care le aleg, companie aeriana etc., pentru a se urma procedurile impuse impotriva raspandirii coronavirusului, a spus Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU),…

