Coordonatorul campaniein de vaccinare in Romania, Valeriu Gheroghița, a susținut ,marți, o conferința de presa in care a anunțat ca primele persoane care se pot inscrie in etapa III sunt cele care locuiesc in localitațile cu o rata de infectare de 4,5 la mia de locuitori. Este vorba despre noua localitați din opt județe.