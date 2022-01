Românii din Italia se vor vaccina obligatoriu! Problema pentru Diaspora. Se vor întoarce acasă? Guvernul italian, confruntat cu o crestere brusca a contaminarilor cu COVID-19, a decis miercuri sa introduca vaccinarea obligatorie pentru toate persoanele in varsta de peste 50 de ani. Legea a intrat in vigoare sambata, 8 ianuarie. „Dorim sa incetinim curba contaminarilor si sa ii determinam pe italienii care nu au fost inca vaccinati sa faca […] The post Romanii din Italia se vor vaccina obligatoriu! Problema pentru Diaspora. Se vor intoarce acasa? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

