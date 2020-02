Românii din Italia, învățați cum să fenteze controalele și carantina Romanii din Italia care vor sa se intoarca acasa sunt abordați de tot felul de oameni care le promit ca ii pot ajuta cu intoarcerea in Romania prin fentarea controalelor și carantinei. Epidemia de coronavirus din Italia a generat o sursa de venit periculoasa pentru mai mulți romani din Italia, și anume „predarea” de metode de intoarcere acasa pe rute ocolitoare catre alți romani, dupa cum arata Libertatea. Aceste rute ar putea sa ii ajute pe conaționalii noștri sa revina in țara fara sa fie nevoie sa treaca de controalele de frontiera și sa intre in carantina 14 zile. Un roman din Italia, pe nume… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

