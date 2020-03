Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 100 de bistrițeni care au revenit din Italia, dar și membrii familiilor lor, sunt monitorizați la domiciliu de medicii DSP Bistrița-Nasaud. In județ, nicio persoana nu se afla in carantina și nici nu sunt cazuri confirmate de infecții cu coronavirus. In momentul de fața, in județul Bistrița-Nasaud,…

- Numarul persoanelor izolate la domiciliu și monitorizate de Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud a ajuns la 76, informeaza Instituția Prefectului. Potrivit datelor prezentate luni, in acest moment, la nivelul județului Bistrița-Nasaud nu sunt cazuri confirmate de Coronavirus (Covid-19) și nici…

- Doua persoane au murit de coronavirus in Italia. Au mai fost inregistrate și 55 de infectari cu noul virus. In ultimele 24 de ore Italia a devenit țara cu cele mai multe astfel de cazuri din Europa. Presa vorbește de peste 4200 de persoane din Veneto care urmeaza sa fie testate și autoritațile vor sa…

- Inițial, oficialii italieni au anunțat ca sase persoane au contactat virusul. Dupa doar cateva ore au fost anuntate alte opt cazuri, intre care si cinci medici.Autoritațile din 10 orașe nordice ale Italiei au impus restricții privind spațiile publice. Astfel, au fost inchise școli, restaurante și cafenele.…

- Inițial, oficialii italieni au anunțat ca sase persoane au contactat virusul. Dupa doar cateva ore au fost anuntate alte opt cazuri, intre care si cinci medici.Autoritațile din 10 orașe nordice ale Italiei au impus restricții privind spațiile publice. Astfel, au fost inchise școli, restaurante și cafenele.…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Autoritatile din China au inceput sa foloseasca drone echipate cu difuzoare, pentru a avertiza cetatenii sa poarte masti de protectie, in incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus care a dus la moartea a peste 360 de oameni.