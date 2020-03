Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza consumului rapid de materiale sanitare si de protectie individuala, personalul medical din spitale si cabinete intrevede deja o criza in acest plan. Medicii de familie spun ca au ajuns intr-o situatie limita, intrucat nu au de unde sa se aprovizoneze cu echipamente de protectie impotriva Covid-19,…

- Medicii de familie cer materiale de protectie, mai multe fonduri, dar subliniaza in acelasi timp si ca rolul lor profesional va creste substantial in perioada urmatoare, desi momentan sunt asaltati de „o avalansa de probleme". Acestia sustin ca sunt nepregatiti din punct de vedere tehnic, neavand resursele…

- Medicii de familie din judetul Dambovita nu dispun de masti si manusi de protectie in conditiile in care autoritatile le Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Medicii de familie vor sa-si confectioneze singuri masti din tifon, numai ca nici acesta nu se mai gaseste apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- RESITA – Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin face un apel catre medicii de familie din judet sa monitorizeze si sa consulte cu maxima atentie persoanele care se afla in autoizolare, dupa ce au calatorit in alte state afectate de noul coronavirus! Aceste persoane se afla și vor intra in continuare…

- Britanicul, in varsta de 30 de ani, i-a spus sotiei ca a plecat intr-o calatorie de afaceri, in Marea Britanie, insa el a mers, de fapt, in Italia, intr-o excursie romantica cu amanta. La intoarcerea din peninsula, acesta s-a prezentat la spital cu simptomele de Covid-19, iar teste au confirmat…

- Numarul cazurilor suspecte de COVID-19 a crescut de șase ori, in ultimele trei zile si a ajuns la zece adulți si doi copii. In Republica Moldova este confirmat doar un caz de boala la o femeie revenita din Italia.

- Bihorul este primul judet unde factorii decizionali in gestionarea actiunii anti-Covid 19 au instruit medicii de familie. Un numar mare dintre cei peste 400 de medici de familie din judet au fost la intalnirea cu Directia Sanitar Veterinara si ISU. Acolo au fost invatati cum ar trebui sa reactioneze…

- Mini-vacanta de Mica Unire nu a umplut doar partiile, ci si camerele de garda ale spitalelor. Romanii speriati atat de gripa sezoniera, cat si de amenintarea coronavirusului din China, s-au prezentat la urgente pentru a primi diagnostic. Asta i-a facut pe medici si specialistii in sanatate…