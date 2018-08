Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Salvati Romania din bd. Aviatorilor nr. 9, unde peste 50 de membri ai USR Diaspora vor prezenta activitatea filialei si perspectivele de viitor ale acesteia.In cele trei zile, senatorul USR de diaspora Radu Mihail va sustine mai multe ateliere de…

- Europarlamentarul Monica Macovei s-a dezlanțuit la adresa PSD dupa ce inspectorul șef al Inspectoratului de Stat in Construcții Vrancea a jignit romanii din diaspora."Rabufnirile politicienilor PSD&ALDE impotriva romanilor care se intorc in țara, in vacanța, ascund ura viscerala pe care…

- Aglomeratie mare zilele acestea la punctele de frontiera din vestul tarii, din cauza celor care se intorc in tara. Unii dintre „stranieri“ vin special pentru a participa la protestul anuntat de diaspora pe 10 august, in Piata Victoriei.

- Pe vremea lui Basescu și Udrea, democrat-liberalul Gheorghe Flutur scria cu oi pe dealuri ode partidului și conducatorilor. Acum, dupa ce un roman care nu traiește in țara a brevetat o metoda infantila de protest, devenind eroul diasporei și al protestatarilor de pe rețelele sociale, expresia pe care…

- Vorbind despre mitingul celor din Diaspora, programat in august, realizatorul TV s-a oprit asupra interminabilei discutii privind estimarea numarului de participanti. Antrenat de subiect, Mircea Badea si-a rupt nasturii de la camasa si si-a aratat pieptul. "Unii spun ca o sa vina 10 mii, altii ca o…

- PSD și ALDE au trecut Codul Penal prin Parlament, dar in spatele acestui ”succes” se ascund relațiile tensionate din cadrul coaliției de guvernare.Citește și: Programul care a provocat deranj mare in Sistem: 'ochiul din perete' care supravegheaza peștii cei mari In discursul public,…

- Nicusor Dan afirma ca Liviu Dragnea, alaturi de liderii PSD si ALDE, pregatesc Romania solidaritatii infractorilor. "Liviu Dragnea a declarat razboi romanilor cinstiti si si-a cerut scuze infractorilor din puscarii pentru ca nu a reusit sa modifice mai repede legile in favoarea lor, pentru a-I scapa…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a declarat, astazi, ca Romania a ajuns campioana la nivel european la creșterea prețurilor. Intr-o declarație politica prezentata in Parlament, Dumitru Mihalescul a spus ca din nefericire, Guvernele domnului Dragnea chiar au facut Romania o campioana in…