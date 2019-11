Românii din diaspora ies MASIV la VOT: prezența orei 12 Un numar de 128.710 de romani au votat la secțiile organizate in strainatate pana sambata, ora 12.00, iar 17.503 sunt votanți prin corespondența, la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, potrivit BEC. Comparativ, la aceeași ora, la primul tur au fost 108.191, conform Mediafax. Citește și: Date de ULTIMA ORA - Votul din diaspora s-a incheiat in 777 de secții/ STATISTICA de la ora 8 Pana sambata, la ora 12.00, 128.710 de romani au votat la secțiile organizate in strainatate pentru cel de-al doilea tur al prezidențialelor, fața de 108.191 cați au votat in primul tur la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

