Românii din Diaspora, cei mai mari investitori „străini” în ţara noastră. Câţi bani au trimis în 2023 In ultimul deceniu, valoarea totala a remiterilor lucratorilor romani plecați in afara s-a ridicat la peste 46,5 miliarde de euro. Romanii plecați la munca in strainatate au trimis in țara 6,5 miliarde de euro in 2023. Suma, un record Suma reprezinta un nou record și este de peste doua ori mai mare decat cea din […] The post Romanii din Diaspora, cei mai mari investitori „straini” in tara noastra. Cati bani au trimis in 2023 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

