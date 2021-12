Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din Spania au sarbatorit Ziua Naționala. Emoția reintalnirii dupa aproape doi ani de restrictii a fost cu atat mai mare. Cei care au dat startul petrecerii au fost romanii din Ciudad Real, povesteste Televiziunea Romana intr-un reportaj in exclusivitate de la fața locului. Elevii cursului…

- Numarul de scoli inchise in Castellon s-a dublat in ultima saptamana, relateaza presa spaniola, in ciuda faptului ca in oras rata de vaccinare este de 91%, iar in Spania s-a ajuns la peste 70%. Cauza acestei evolutii care ingrijoreaza autoritatile sanitare din orasul amintit o reprezinta comunitatea…

- Cazurile de infectari covid cresc de la o zi la alta in Romania. Ca urmare a acestui lucru, mai multe state europene au decis sa schimbe regulile de intrare in țara pentru turiștii romani. Printre acestea se numara și Spania, decizia intrand in vigoare de maine și ii vizeaza doar pe turiștii romani…

- ​​Florin Cîțu a mai gasit un responsabil pentru eșecul campaniei de vaccinare: analfabeții funcțional. Premierul a declarat, miercuri, ca a vazut „o corelație care nu ne face cinste între scorul PISA și rata de vaccinare”, adaugând ca aici „ar trebui sa facem o analiza”.…

- Cartile in limba romana de la Targul International de Carte din Madrid s-au epuizat aproape in primele zile. Romanii si-au reamintit de basmele citite in copilarie si au vrut sa le transmita si copiilor lor nascuti in Spania povestile cu care au crescut. La fel de cerute au fost insa si cartile autorilor…

- Diagnosticul a fost pus dupa ce adolescentul a inceput sa manifeste un comportament care l-a condus la autoizolare la domiciliu sau la respingerea interactiunilor sociale, potrivit News Week .Acest lucru s-a aflat dupa ce echipa de la spitalul din Castellon, estul Spaniei, unde a fost internat adolescentul,…

- 5 milioane de familii din Romania ar urma sa primeasca, din noiembrie, un ajutor din partea statului, ca sa iși achite facturile la energie. Un sprijin de care mulți vor avea nevoie, mai ales ca specialiștii din domeniu, spun ca facturile vor exploda in iarna. Reducerea se va face diferențiat, in funcție…

- Compania aeriana Wizz Air anunța introducerea a doua noi rute din Romania catre Spania și Belgia. Romanii pot calatori de acum de la Iași catre Madrid, Spania, in zilele de joi și duminica, incepand cu 2 decembrie. Iar un alt zbor va pleca din Suceava catre Bruxelles, Belgia, in fiecare marți și sambata,…