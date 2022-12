Stiri pe aceeasi tema

- Ce spune BCR despre SCANDALUL provocat de Austria: „Aderarea la Schengen este in afara puterii noastre de decizie” Ce spune BCR despre SCANDALUL provocat de Austria: „Aderarea la Schengen este in afara puterii noastre de decizie” Dupa valul de emoție provocat de eșecul aderarii Romaniei la Schengen,…

- Continua sa apara ecouri fața de decizia luata saptamana trecuta, in Consiliul JAI, in urma careia Romania a ramas in afara Schengen, dupa votul impotriva al Austriei. De aceasta data se anunța o reacție a romanilor din Austria, sub forma unui protest ce ar urma sa aiba loc in ultima zi a acestei saptamani.…

- VALURI in politica din Austria, dupa votul negativ dat Romaniei pentru aderarea la Schengen. Ce spune presa lor naționala VALURI in politica din Austria, dupa votul negativ dat Romaniei pentru aderarea la Schengen. Ce spune presa lor naționala In urma cu patru zile, inca se faceau eforturi pentru a…

- Filip Petcu, directorul Muzeului Național de Arta din Timișoara, a anunțat ca a anulat o expoziție a unui artist austriac, programata in 2024. „Nu doresc sa dau nume, nu consider ca este relevant sau constructiv, dar e vorba despre inițiativa unui om de afaceri austriac de a organiza expoziția unui…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe l-a chemat in tara pe ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu. Potrivit cutumelor diplomatice, decizia parții romane este un gest politic care subliniaza poziția Romaniei de dezacord ferm cu conduita Austriei și indica decizia de

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, dupa votul din Consiliul JAI referitor la aderarea Romaniei la Schengen, ca le multumeste tuturor celor care au sustinut demersul, dar si-a exprimat dezamagirea fata de lipsa consensului. „Nu intelegem pozitia inflexibila aratata de Austria”, a afirmat premierul.…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca opoziția Austriei fața de intrarea Romaniei in Schengen este un cadou gratuit de Craciun pentru Vladimir Putin și avertizeaza ca „vor exista consecințe pentru Austria in urma acestui vot absurd”. Astazi, Romania a ratat aderarea la Spațiul…

- Europarlamentarul clujean Daniel Buda este optimist ca Romania va adera la spațiul Schengen. Totuși, aderarea țatii noastre s-ar putea lovi de un nou obstacol, pe langa opoziția Olandei, și anume de Austria și Suedia.