Românii, desemnați de un sondaj cei mai generoși din Europa Un nou sondaj arata ca dintre toți europenii, romanii sunt cei mai generoși, avand in vedere ca 26% dintre cei intervievați au spus ca vor dona si anul acesta de Craciun, asa cum au facut in anii precedenti. Mai mult decat atat, a inregistrat cea mai mica rata de raspunsuri „Nu ma intereseaza sa sustin organizatiile de caritate”, adica 13%, se arata intr-un comunicat al Revolut. Totodata, doar 23 dintre ei europeni sunt siguri ca iși vor permite și pe viitor sa faca donații, in special in luna decembrie, pentru a sprijini persoanele cele mai afectate de cresterea costului vietii sau categoriile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Surasul Albastru” din Iași, insoțitor al copiilor diagnosticați cu autism lanseaza campania „Daruiește! Vino la Teatru!”, campanie umanitara care se va derula in preajma Sarbatorilor de Iarna și care va marca și Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați. Datele statistice oficiale…

- PSD la guvernare inseamna inflație mare, dobanzi mari, taxe mari și mai multe, este concluzia fostului premier liberal Florin Cițu. El susține ca dupa analiza datelor pruvind inflația in ultimele guvernari, „romanii o duc mai bine fara PSD”. „Ce nu spune Marcel Ciolacu in interviurile platite din bani…

- Romanii din diaspora au trimis acasa 4 miliarde de euro, in primele opt luni ale acestui an. Datele BNR arata ca, doar din Marea Britanie, au ajuns in țara 900 de milioane de euro. Mai mulți bani decat anul trecut au trimis și romanii plecați la munca in Italia sau Spania. Romanii din diaspora au trimis…

- Aproximativ 7,8 milioane de romani joaca jocuri video pe smartphone-uri, PC-uri, console sau tablete, conform celui mai complex studiu public realizat despre utilizatorii de jocuri video din Romania, studiu comandat de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania). Studiul detaliaza care…

- Industria jocurilor de noroc aduce la bugetul de stat venituri de peste jumatate de miliard de euro. In Romania, sunt funcționale peste 75 de mii de sali de jocuri de noroc, dintre care sunt 25 de mii in mediul rural, unde nu exista o evidența clara a celor care joaca.„Este un haos total in salile de…

- Romanii din Milano au avut parte, zilele trecute, de o șezatoare extraordinara, cu sarmale, cozonaci și placinta cu branza, ca pe vremea bunicilor! Cea care a pus totul la cale este Domnica Vrasmaș, in varsta de 64 de ani, din Prundu Bargaului: Domnica Vrașmaș din Prundu Bargaului muncește de 15 ani…

- Aproape trei sferturi (72,55%) dintre romanii cu venituri de peste 10.000 de lei pe luna sunt atenti la bugetul de cheltuieli lunare, in comparatie cu putin peste 60% dintre cei care castiga sub 2.500 de lei/luna, releva un sondaj realizat de CEC Bank, in colaborare cu comparatorul bancar FinZoom.ro,…

- Un atac cibernetic a compromis datele a 50.144 de utilizatori ai aplicației financiare Revolut, scrie publicația britanica The Times . Atacul a avut loc duminica trecuta, in data de 11 septembrie, iar datele au fost accesate prin intermediul unei terțe parți, dupa ce un angajat Revolut a fost prins…