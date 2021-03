Românii dedică tot mai mult timp gătitului; 66% şi-au îmbunătăţit abilităţile culinare în ultimul an (studiu) Peste 66% dintre romani si-au imbunatatit abilitatile culinare in ultimul an, iar o gospodarie petrece, in medie, pana la aproape 20 de ore pe saptamana pentru pregatirea preparatelor, ceea ce inseamna o crestere de 46% comparativ cu anul precedent, arata un studiu realizat de Mastercard.



"Romanii si-au indreptat atentia catre preparatele indragite de intreaga familie, precum mamaliga, ciorba, salata de boeuf, sarmalele si cozonacul. Si, desi mancarurile traditionale sunt preferate de o parte dintre acestia, peste doua treimi (72%) se simt suficient de increzatori pentru a experimenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

