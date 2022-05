Stiri pe aceeasi tema

- Situatia din Ucraina a afectat psihic 90% dintre romani si a schimbat rutina a 70%, conform unui studiu desfasurat online in cadrul campaniei "Luna Asigurarilor de Sanatate", la care au participat 2.105 respondenti, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Coalitia aflata la guvernare analizeaza masuri care sa ajute consumatorii, precum reducerea accizei la carburanti si TVA zero la alimente, dar trebuie avut in vedere impactul bugetar si modul in care acest lucru ar putea afecta investitiile, a afirmat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru (PSD).…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni ca OUG privind plafonarea prețurilor la energie va intra saptamana aceasta in ședința de Guvern pentru aprobare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Nicolae Ciuca este cel care va decide daca acciza la combustibil scade cu 50% sau prețurile care au explodat vor continua urcușul inceput in ultimele luni. Marcel Ciolacu este de parere ca reducerea accizei va scadea cu cel puțin 1 leu prețul la carburanți. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat miercuri, la 24 de ore dupa ce ministrul Finanțelor a anunțat injumatațirea accizei la carburant, ca masura contravine normelor europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O reducere la jumatate a accizei la carburanti nu cred ca este posibila, deoarece Romania se afla, deja, la pragul minim agreat de Uniunea Europeana, considera Daniel Anghel, partener si liderul Departamentului de consultanta fiscala si juridica in cadrul PwC Romania, potrivit Agerpres. Fii…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca pretul la energie se va mentine la nivelul actual, iar masurile in vigoare cu privire la facturile la energie electrica si gaze naturale vor fi prelungite dupa 1 aprilie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…