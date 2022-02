Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul avertizeaza ca situația de langa granițele Rusiei ar putea escalada in orice moment. Separațiștii pro-ruși din estul Ucrainei și forțele guvernamentale ucrainene s-au acuzat reciproc ca au deschis focul unul asupra teritoriului celuilalt.

- Intalnirea are loc in contextul in care Parlamentul European a aprobat, aseara, un nou imprumut financiar pentru Ucraina, in valoare de 1,2 miliarde de euro. Suma va fi alocata in doua tranșe, jumatate din suma fiind acordata imediat, in anumite condiții.Ucraina trebuie sa arate ca a facut progrese…

- Banca Mondiala a decis sa isi transfere, temporar, angajatii din Ucraina si a suspendat misiunile staff-ului in aceasta tara, din cauza tensiunilor de la granita cu Rusia, se arata intr-un document intern consultat de Reuters. In acelasi document se precizeaza ca Banca Mondiala monitorizeaza…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, se intoarce dintr-o vacanta in strainatate pentru a aborda ceea ce el a numit "agravarea" crizei din Ucraina si a avertizat ca Rusia ar putea invada aceasta tara in cateva zile, informeaza Reuters duminica, anunța Agerpres. Wallace planuise sa petreaca…

- Aceasta desfasurare, daca va avea loc, "nu este destinata sa duca la vreo escaladare militara", a tinut sa sublinieze titulara portofoliului Apararii de la Paris, in contextul crizei legate de Ucraina."Dialogul continua si suntem convinsi ca trebuie sa rezolvam acest conflict prin dialog si solutii…

- Un sondaj Avangarde care a masurat percepții publice asupra situației din Ucraina, la comanda G4Media, arata ca 42% dintre respondenți cred ca Rusia va invada Ucraina, doar 29% fiind de parere ca invazia nu va avea loc. 64% dintre respondenți vad Rusia drept o amenințare pentru Romania, in timp ce…

- Spania si Tarile de Jos si-au preluat sambata misiunile de supraveghere aeriana in Bulgaria, pe fondul cresterii tensiunilor regionale si a temerilor aliatilor occidentali legate de o eventuala invazie militara rusa in Ucraina, transmite dpa. Cele doua tari occidentale mentionate vor trimite…

- Ucraina a inceput o „operatiune speciala” in apropierea granitei cu Belarus, in incercarea de a intari apararea acestei frontiere si a impiedica o criza a migratiei, a anuntat miercuri Serviciul frontierei de stat ucrainene.