- Mariana Butnariu (gds.ro) Aflat la New York, unde participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite, presedintele Klaus Iohannis a reluat apelul pentru reducerea risipei de energie. “Cred ca a face economie intr-o vreme in care criza energetica este evidenta, probleme in care ne dorim tranzitia…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, la New York, ca lucrurile sunt destul de simple, trebuie sa evitam sa risipim energia in aceasta perioada, dar presedintele sustine ca nu se va intampla ca romanii sa stea in frig si nici nu vor ramane fara curent, noteaza news.ro. ”Cred ca a face…

- Toti cei trei indici bursieri majori din SUA au scazut la niveluri care nu au fost atinse de la jumatatea lunii iulie, iar indicele S&P 500 a inchis sub 3.900 de puncte, un nivel de suport urmarit indeaproape de investitori. Dupa o saptamana afectata de preocuparile legate de inflatie, de cresterea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a „sunat” marți, de la distanța, clopoțelul de deschidere la bursa de la New York. Zelenski a aparut pe un ecran video in spatele platformei de unde, in mod tradițional, se trage clopotul de deschidere. Traderii s-au exprimat zgomotos, in timp ce pe un banner…

- Bursa de la New York a incheiat in scadere vineri, speriata de vestea ca Rusia va stopa exportul de gaze in Europa, ceea ce sporește temerile legate de o escaladare a crizei energetice și de o recesiune pe Batranul Continent, potrivit AFP.

- Bitcoin, cea mai valoroasasi mai cunoscuta criptomoneda din lume, a scazut sambata cu 1,5%, la 19.946 dolari pe unitate, in declin cu 298 dolari fata de inchiderea sa anterioara. Moneda este cu 58,7% sub maximul anului de 48.234 de dolari atins pe 28 martie. Ether, moneda legata de reteaua blockchain…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 0,44%, in urma atenuarii privind incetinirea economiei mondiale, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.803 puncte, in crestere cu 122,74 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente,…

- Bursa de la New York a terminat in creștere vineri, inspirata de o serie de indicatori macroeconomici buni și liniștita de noile comentarii ale unui membru al bancii centrale americane (Fed) privind urmatoarea majorare a dobanzii, potrivit AFP.