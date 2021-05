Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul roman de solutii de securitate informatica Bitdefender anunta numirea americanului Matthew Selheimer in functia de vicepresedinte al echipei globale de marketing a diviziei de solutii pentru business. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, in noua sa functie, Selheimer…

- Franța va permite medicilor stomatologi și celor veterinari sa adminsitreze doze de vaccin impotriva COVID-19, transmite Reuters . Acest lucru se petrece in contextul in care cantitatea de doze pe care Franța o va avea la dispoziție luna viitoare va crește. „Creșterea numarului de doze va permite vaccinarea…

- Producatorul roman de medicamente Biofarm (simbol bursier BIO) vizeaza o creștere de 15% a cifrei de afaceri in 2021. Compania iși propune sa obțina o valoare a veniturilor din vanzari de peste 251 de milioane de lei. Astfel, cu un portofoliu puternic și valoros de produse, Biofarm și-a setat printre…

- Premierul Florin Cițu a susținut, luni, ca are in cursul acestei zile mai multe discuții cu reprezentanții autoritaților locale deoarece trebuie gasite soluții pentru cazurile punctuale in care masurile anti-COVID-19 nu sunt respectate. „Masurile mai dure vor fi pentru acest segment. Nu vreau ca romanii…

- Sezonul turistic in Grecia va incepe oficial pe 14 mai, dar romanii si cei din UE vor putea veni inca de la mijlocul lunii aprilie si vor putea petrece Pastele in aceasta tara, a declarat, vineri, ministrul grec al Turismului, Charis Theocharis, aflat in vizita la Bucuresti. „Romania este prima tara…

- Mercedes-Benz Romania il inlocuiește, de la 1 martie 2021, pe CEO-ul Martin Schulz (47 de ani), cu Amanda Zhang (43 de ani), fost Senior Manager Marketing Communications in cadrul Mercedes-Benz AG. Dupa un mandat de 2 ani la conducerea Mercedes-Benz Romania, Martin Schulz va prelua funcția de Președinte…

- Comisia Europeana estimeaza ca dupa o contractie de 5% in 2020, economia Romaniei va crește cu 3,8% in acest an gratie. Creșterea va aparea datorita consumului privat si investitiilor. PIB real va inregistra, pe langa avansul de 3,8% din 2021 si un avans de 4% in 2022, conform previziunilor economice…