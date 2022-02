Stiri pe aceeasi tema

Comisia Europeana, Comitetul Economic si Social European (CESE), Comitetul European al Regiunilor (CoR), COPA-COGECA si IFOAM Organics Europe au lansat impreuna, vineri, primele premii europene pentru productia agricola ecologica, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care tranziteaza sau intenționeaza sa se deplaseze in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca, din cauza furtunii Eunice, autoritațile britanice au emis coduri roșu și portocaliu de furtuna, pentru vineri 18 februarie.

Un operator in domeniu petrolier din Prahova a fost amendat cu 150.000 de lei de catre comisarii Garzii de Mediu, dupa poluarea unui rau. De asemenea, s-a aplicat o amenda de 50.000 de lei detinatorului unei conducte de titei care s-a spart, fiind afectat un teren, conform news.ro.

In sedinta anuala a Adunarii Nationale Bisericesti, desfasurata miercuri la Palatul Patriarhiei, Patriarhul Romaniei si-a exprimat recunostinta pentru ajutorul primit de la Dumnezeu si colaborarea dintre cler si mireni in buna desfasurare a lucrarilor Bisericii Ortodoxe Romane pe anul 2021.

Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat ca au fost lansate in dezbatere publica ghidurile in baza carora se vor putea accesa sute de milioane de euro pentru investiții in noi producții de energie.

Claire Mitchell si Zoe Venditozzi lupta in Scotia pentru ca persoanele executate pentru vrajitorie, in marea lor majoritate femei, sa fie gratiate si pentru ca un monument sa fie construit pentru a le aduce un omagiu acestor oameni uitati ai Istoriei, informeaza AFP.

Romanii produc cele mai puține deșeuri municipale din Uniunea Europeana. Diferențele dintre țari reflecta obiceiuri diferite de consum și grade diferite de bunastare economica.

Biserica Ortodoxa Romana a explicat, in detaliu, cum utilizeaza banii primiți de la stat și de la credincioși. Precizarea vine in contextul in care au aparut din nou discuții in societate despre impozitarea Bisericii.