- Romanii se pregatesc sa-si petreaca sarbatorile mai mult acasa, decat plecati in vacanta, si cu bugete in scadere, din cauza cresterii preturilor la utilitati, alimente si carburanti, rezulta dintr-un sondaj realizat de o banca.

- Diaspora romaneasca este formata din milioane de oameni, care sunt in continuare in contact cu cei dragi din țara. Un studiu realizat de Google a incercat sa afle cum pastreaza aceștia legatura cu Romania, iar cautarile pe Google și clipurile de pe YouTube sunt in topul preferințelor. Ca in fiecare…

- Numarul celor care traiesc in Anglia si Tara Galilor, nascuti fiind insa in afara Marii Britanii a ajuns la 10 milioane, in principal printr-o crestere uriasa a numarului de cetateni romani, arata cele mai recente date de recensamant publicate de Oficiul national de statistica de la Londra, citate de…

- Romanii din diaspora au trimis acasa 4 miliarde de euro, in primele opt luni ale acestui an. Datele BNR arata ca, doar din Marea Britanie, au ajuns in tara 900 de milioane de euro. Mai multi bani decat anul trecut au trimis si romanii plecati la munca in Italia sau Spania. 0 seconds of 2 minutes, 32…

- Romanii sunt ingrijorați de valul de scumpiri și incearca sa economiseasca pe cat de mult pot. Cei care aveau in plan sa se mute in viitorul apropiat și sa ia viața de la zero intr-o noua locuința privesc altfel opțiunile pe care le au in aceste vremuri. Exista un oraș in Romania cu apartamente și […]…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna septembrie pana la 10,9%, de la 10,1% in luna august, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (24,1%), Lituania (22,5%) si Letonia (22%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Comparativ cu luna august,…

- In primele noua luni ale anului 2022, romanii au facut 141 de milioane de tranzactii cu Revolut, cu 20% mai multe decat in primele trei trimestre ale anului 2021. ”In primele noua luni ale anului 2022, romanii au efectuat 141 de milioane de tranzactii cu Revolut, cu 20% mai multe decat in primele trei…

