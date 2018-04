Românii cumpără tot mai multe LINGOURI și monede de colecție! Amestecurile de pietre naturale sunt si ele in tendinte, iar specialistii spun ca acum e o perioada buna pentru investitii, mai ales ca unele magazine fac reduceri la modelele clasice, dar mereu in voga. Din aur cu pietre pretioase, de preferat – diamant, la astfel de seturi viseaza mai toate femeile. Razvan Burcea, manager vanzari: “Observam in 2018 – culorile electrifiante ale nuantelor de mov si albastru, care confera o stralucire aparte a acestor bijuterii. Sesizam din partea clientilor un interes extrem de sporit pentru bijuterii din aur alb, cu diamante, in aceeasi masura cu cele din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

