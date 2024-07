Romanii aleg sa cumpere masini second-hand mai noi, in medie cu 5 ani, si astfel se conserva resurse echivalente, spre exemplu, cu consumul de apa al Bucurestiului pe o perioada de 98 de zile. 79% dintre romani aleg masini second-hand mai noi, in medie cu 5 ani, contribuind la o reducere globala a emisiilor cu […] The post Romanii cumpara masini SH mai noi. Se economisesc resurse echivalente cu consumul de apa al Bucurestiului pe 98 de zile appeared first on Puterea.ro .