Romanii cu vechime mica in munca vor fi considerati asistati social, nu pensionari

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea face plati retroactive la pensii, pentru perioade insumate de cel mult cinci ani in care nu au cotizat la sistemul public de pensii, potrivit viitoarei legi a pensiilor, pusa recent in dezbatere. Fata de mecanismul platilor retroactive aplicabil in prezent, la noul mecanism vor putea…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii. Este vorba de lucratori din spatiul extracomunitar. „Prin Hotararea Guvernului nr. 946/2017, contingentul…

- Numarul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania a fost suplimentat cu 8.000, dintre care 4.000 permanenti si 4.000 detasati, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului. "Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului…

- Romanii care vor sa isi gaseasca un loc de munca in afara tarii au motive de bucurie: angajatori din 17 state europene au peste 1.200 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Olanda, Germania si Austria.

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…

- Miercuri 20 iunie 2018, Darius Filip – prefectul judetului Satu Mare, a condus sedinta Colegiului Prefectural. Conform ordinii de zi propuse, sedinta a inceput cu o informare privind rezultatele activitații desfașurate de catre Casa Județeana de Pensii Satu Mare datele fiind prezentate de catre domnul…

- Nu mai reprezinta un secret pentru nimeni faptul ca județul Salaj este, alaturi de alte cateva județe, in topul celor in care se caștiga cele mai mici salarii. Impactul pe care proasta salarizare, indeosebi in mediul privat, il are asupra forței de munca este devastator aici contribuind, pe langa salariile…

- ♦ Mai putin de 550.000 de romani au intrat in 2017 in somaj, iar numarul acestora este la jumatate fata de situatia din 2007 - 2008, arata datele Ministerului Muncii. Somajul scazut (o rata de 3,58% a somajului intregistrat in aprilie 2018) si numarul redus de intrari noi in somaj…