Românii, cu un pas mai aproape de libertatea totală: adio, formularul digital de localizare a pasagerilor! Romania a decis eliminarea formularul digital de localizare a pasagerilor, la intrarea in țara. Formularul PLF ar putea fi, insa, cerut la ieșire, in funcție de destinație. In condițiile in care starea de alerta s-a terminat in Romania, a fost eliminat complet și formularul digital de intrare in Romania, a spus, vineri, purtatorul de cuvant […] The post Romanii, cu un pas mai aproape de libertatea totala: adio, formularul digital de localizare a pasagerilor! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania elimina formularul digital de localizare a pasagerilor, la intrarea in țara. Formularul PLF ar putea fi, insa, cerut la ieșire, in funcție de destinație. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Romanii care intra in țara scapa de triajul epidemiologic, pentru ca vor completa on line formularele de calatorie. De astazi, 20 decembrie 2021, nu mai trebuie completata declarația epidemiologica pe propria raspundere la intrarea in Romania, document verificat pana acum la punctele de trecere a frontierei.…

- De ASTAZI: Formularul PLF, de localizare a pasagerilor, obligatoriu la intrarea in țara. Cum se completeaza De luni, 20 decembrie, persoanele care intra in țara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF). Documentul este adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeana și…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a informat ca de luni, 20 decembrie, cei care vin in Romania „nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei”, pentru ca toate datele se vor regasi „in formularul digital de intrare in Romania”,…

- Formularul digital de intrare in Romania, așa-numitul PLF, va putea fi completat online incepand de duminica, 19 decembrie, in cel mult 24 de ore de la sosirea in țara, de catre orice persoana, indiferent de mijlocul de transport cu care calatorește. Documentul devine obligatoriu de luni, 20 decembrie.…

- Formularul de localizare a pasagerilor a fost aprobat, miercuri, de Guvern. Documentul se va aplica din 20 decembrie și trebuie completat de toate persoanele care vor intra in Romania. Cei care nu o vor face risca amenzi cuprinse intre 2.000 și 3.000 de lei.

- Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF) trebuie completat cu 24 de ore inainte de intrarea in Romania. Cine nu il completeaza poate merge la domiciliu și sa faca asta cat mai rapid, in termen de 24 de ore, in caz contrar fiind sancționat, a declarat, miercuri, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Cei care intra in Romania vor trebui sa completeze, obligatoriu, formularul de localizare a pasagerilor. De cand se aplica. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, inainte de ședința de guvern, ca formularul de calatorie va fi adoptat astazi. Odata cu acest formular, autoritațile vor avea date…