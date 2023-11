Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe au precizat, sambata, ca cei 41 de cetateni romani si membri de familie evacuati recent din Fasia Gaza, vor porni spre Romania, prin intermediul unui zbor realizat cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale. „Cei 41 de cetateni romani si membri de familie…

- Informații de ultim moment pentru zecile de romani evacuați din Fașia Gaza. Un avion Spartan a pornit din țara noastra pentru a-i prelua pe cei 41 de romani cu dubla-cetațenie care au fost evacuați din Fașia Gaza. Conform procedurii, avionul ca zbura pana in Cairo.

- Un avion Spartan a plecat spre Cairo pentru a-i aduce in țara pe cei 41 de romani, care au plecat joi seara din Fașia Gaza. (sursa:digi24). Avionul militar a decolat in aceasta dimineața de la Baza 90, din Otopeni. Este vorba despre un avion de transport Spartan, care se indreapta catre Cairo. In jurul…

- Primii 93 de romani și rude ale lor evacuate din Fașia Gaza au ajuns miercuri seara la București, la bordul unei aeronave TAROM care a efectuat o cursa speciala de la Cairo spre capitala Romaniei. Alți 10 cetațeni romani care primisera acordul de a parasi Gaza n-au ajuns la vama Rafah la timp.

- Romanii cu dubla cetatenie care vin din Fasia Gaza, vor fi intervievați de catre SRI. In acest fel, se poate preintampina intrarea in tara a unor elemente teroriste, susține presedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirtes. Un grup format din aproximativ 93 de persoane urmeaza sa ajunga in aceasta…

- SRI ii va lua la intrebari pe romanii repatriți din Gaza! Interviuri de securitatea pentru a se preveni intrarea unor potențiali teroriștiPresedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirtes: Interviuri de securitate pentru cetatenii romani cu dubla cetatenie care vin din Fasia Gaza, pentru a…

- 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit, in cursul nopții, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah și de a intra in Egipt, a anunțat marți, 7 noiembrie, Ministerul de Externe.Evacuarea va fi realizata in cursul acestei zile.Romanii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca Romania si alte tari depun un efort comun pentru a-i ajuta pe cetatenii din Fasia Gaza cu dubla cetatenie, printre care si romani, sa paraseasca aceasta zona. „Sunt 3000 de cetateni cu dubla cetatenie in Fasia Gaza, ati vazut apelurile, sa fie directionati…