Stiri pe aceeasi tema

- Restanțierii la energie electrica și gaze vor putea fi debranșați. Guvernul pregatește abrogarea prin OUG a prevederii valabile in starea de alerta Restanțierii la energie electrica și gaze vor putea fi debranșați. Guvernul pregatește abrogarea prin OUG a prevederii valabile in starea de alerta Se pregatește…

- Un grup de 30 de parlamentari AUR, la care s-a alaturat și un membru al Grupului Minoritaților Naționale, vrea sa modifice Legea 55/2020, privind combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, astfel incat starea...

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta, cu inca 30 de zile, pe intreg teritoriul Romaniei, incepand din data de 12 iunie, a anuntat premierul Florin Citu. Chiar daca starea de alerta se prelungește, Guvernul a luat in calcul noi masuri de relaxare. Premierul Romaniei, Florin Cițu,…

- Guvernul a aprobat miercuri prelungirea starii de alerta, cu inca 30 de zile, pe intreg teritoriul Romaniei, incepand din data de 12 iunie. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Florin Citu. Acesta a precizat ca la meciul din optimile Campionatului European de Fotbal, care se va desfasura in Romania,…

- Proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat va fi aprobat saptamana viitoare de guvern, a anunțat premierul Florin Cițu. Proiectul fusese citit in prima lectura de guvern in luna martie. Pentru a intra in vigoare, proiectul de lege trebuie votat de Parlament și promulgat…

- Starea de alerta a fost prelungita de Guvern pentru inca 30 de zile, incepand din data de 13 mai 2021, insa au fost anunțate masuri de relaxare, precum eliminarea restrictiei privind participarea la procesiuni sau pelerinaje religioase in alte localitați decat cele de domiciliu sau de resedinta. In…

- Guvernul a aprobat luni prelungirea starii de alerta incepand cu data de 13 mai. Sunt unele masuri de relaxare, intre care eliminarea restrictiei privind participarea la procesiuni sau pelerinaje religioase in alte localitați decat cele de domiciliu sau de resedinta, a anuntat luni seful DSU, Raed Arafat.…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de luni, printr-o hotarare, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand cu 13 mai, potrivit Agerpres. Premierul Florin Citu a declarat ca, odata cu prelungirea starii de alerta, se va renunta la anumite restrictii care „nu-si…