Românii cu credit ipotecar legat de IRCC sunt avantajați Persoana care a luat un credit ipotecar de 70.000 de euro pe 30 de ani legat de IRCC sau s-a mutat de la ROBOR la IRCC ar fi economisit peste 8.000 lei in ultimul an fata de o alta persoana cu un credit ipotecar legat de ROBOR, conform unei simulari a BRD Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

