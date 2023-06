Românii cu copii mici pot munci de acasă 4 zile pe lună Salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 8 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna, potrivit unui proiect de lege pentru completarea Codului muncii. Proiectul a fost adoptat miercuri in unanimitate de Camera Deputatilor. Proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), prevede […] The post Romanii cu copii mici pot munci de acasa 4 zile pe luna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

