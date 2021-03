Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi, in continua scadere, in toata Europa. In luna februarie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -19.3% fata de februarie 2020, atingandu-se un nivel de 771,486 unitati. Pe primele doua luni din 2021: au fost inmatriculate un numar…

- Autoritațile romane au decis sa continue campania de vaccinare cu serul AstaZeneca, in urma unei ședințe, a anunțat, in aceasta seara, Comitetul de Vaccinare. Reprezentanții mai multor instituții implicate in campania de vaccinare „au decis continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile…

- Alte 1788 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 11 sunt de import (3-Ucraina, 2-Germania, 1-Franța, 1- Republica Elena, 1-Romania, 1- Spania, 2-Italia).

- 83% din volumul de plasma colectata in Europa este acoperit doar de 7 țari din 27. Dintre acestea, trei (Italia, Spania și Franța) colecteaza plasma doar pentru uz intern, in timp ce celelalte patru (Germania, Austria, Cehia și Ungaria) colecteaza și pentru uz extern, se arata in Raportul „Plasma…

- Un scandal monstru a izbucnit in Spania, dupa ce mai mulți militari și responsabili politici s-au vaccinat peste rand impotriva COVID-19; generalul forțelor aeriene Miguel Angel Villarroya, șeful statului major al armatei spaniole, a demisionat dupa ce a primit fara drept prima doza a vaccinului; de…

- Romania este pe locul 18 in lume și pe locul 6 in Uniunea Europeana, la capitolul vaccinare. Au fost administrate 42,2 milioane de doze de vaccin in 51 de tari pe pe tot globul. Aproximativ 2,43 milioane de oameni sunt vaccinati intr-o zi, potrivit alephnews.ro. Dintre tarile UE, pe primul loc este…

- Cei vaccinați nu mai intra in carantina la sosirea in Romania Persoanele care au facut și a doua doza de vaccin împotriva COVID-19 în urma cu minimum 10 zile nu mai intra în carantina la sosirea în România. Anunțul a fost facut aseara de Comitetul…

- Pierderile nete ale companiilor aeriene, aeroporturilor si furnizorilor de servicii de navigatie aeriana (ANSP) sunt estimate la 56,2 miliarde de euro in 2020, in urma impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra sectorului aviatiei din Europa, se arata intr-un raport publicat luni de Eurocontrol…