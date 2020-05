Românii continuă să vină în valuri în țară. Cozi la granițe La granița de vest a țarii au fost deschise opt puncte de trecere unde cei care vin cu autoturismele personale pot efectua formalitațile de control, pe ambele sensuri, intrare și ieșire. In ciuda masurii, la punctele de trecere a frontierei sunt cozi imense, de oameni care așteapta ore in șir sa li se faca formalitațile vamale și sa poata intra in țara. Aproximativ 37.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 18.900 de mijloace de transport, din care 12.400 automarfare, au efectuat duminica formalitatile de control prin punctele de frontiera din intreaga tara, informeaza IGPF. Frontiera… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a reamintit faptul ca, in starea de urgenta, cei care se intorceau in tara erau introdusi in carantina institutionalizata si ca, din acest motiv, cei mai multi romani care muncesc in strainatate au preferat sa nu se intoarca atunci. Au facut-o, insa, acum, cand masura carantinei institutionalizate…

- Dupa cozile uriașe de la Vama Nadlac din weekend au fost deschise opt puncte de trecere a frontierei la granița cu Ungaria pentru efectuarea formalitatilor de control atat pe sensul de intrare in Romania, cat si pe sensul de iesire din Romania, se arata in comunicatul transmis de Poliția de Frontiera.”In…

- Astfel, incepand cu data de 21 mai a.c., ora 06.00, la granita romano-ungara sunt deschise zece puncte de trecere a frontierei, atat pentru traficul de turisme si persoane, pentru efectuarea formalitatilor specifice pe sensul de intrare / ieșire in / din tara și cu respectarea masurilor dispuse pe…

- Pentru punerea in aplicare a solutiilor de fluidizare a traficului la granita de vest, stabilite in cadrul intalnirii care a avut loc in Ungaria, la Budapesta, in data de 19 mai a.c., intre ministrii de interne ai Romaniei si Ungariei, Ion-Marcel VELA si Sandor PINTER, sefii politiilor de frontiera…

- Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, vor fi deschise urmatoarele puncte de trecere a frontierei: Petea si Urziceni – judetul Satu Mare, Valea lui Mihai, Bors si Salonta – judetul Bihor, Varsand, Turnu, Nadlac I si Nadlac II – judetul Arad, Cenad – judetul Timis. De asemenea, pentru fluidizarea…

- Politia de Frontiera anunta ca incepand de joi, de la ora 6,00, la granita romano-ungara sunt deschise 10 puncte de trecere a frontierei, pentru traficul de turisme si persoane, pentru efectuarea formalitatilor specifice pe sensul de intrare/iesire in/din tara si cu respectarea masurilor dispuse pe…

- Trei puncte de frontiera de la granița cu Ungaria pentru tranzitul de persoane. Pentru punerea in aplicare a solutiilor de fluidizare a traficului la granita de vest, stabilite in cadrul intalnirii care a avut loc in Ungaria, la Budapesta, in data de 19 mai a.c., intre ministrii de interne ai Romaniei…

- Zece puncte de trecere a frontierei cu Ungaria vor fi deschise, de joi dimineata, atat pentru traficul de autoturisme, cat si pentru persoane. Decizia a fost luata in urma vizitei ministrului de Interne, Marcel Vela, in Ungaria, unde a avut discutii pe aceasta tema cu omologul sau Sandor Pinter.…