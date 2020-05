Stiri pe aceeasi tema

- Compania TAROM reia, de astazi, zborurile din Bucuresti spre Roma, Milano si retur. "La solicitarea dumneavoastra, am introdus urmatoarele zboruri spre si dinspre Italia cu data de calatorie 26 mai 2020: ...

- Aceștia au ajuns in țara cu o cursa speciala a companiei Tarom, pe ruta Malaga – București, anunța Ministerul de Externe. Demersurile autoritaților romane au permis, de asemenea, revenirea in tara de reședința și pentru un cetațean spaniol, rezident in Romania. Printre cei repatriați sunt persoane care…

- In urma unei discutii telefonice a ministrului Bogdan Aurescu cu omologul bulgar, MAE precizeaza ca modelul declaratiei pe proprie raspundere ce trebuie completata in vederea tranzit arii teritoriului Bulgariei este disponibil la adresa https://www.mae.ro/node/51904 . Astfel, MAE a reinnoit apelurile…

- La solicitarea romanilor care sunt in situații speciale in Regatul Spaniol, autoritațile romane au organizat incepand de astazi o serie de 5 curse charter intre Romania și Spania la Madrid, Barcelona și Malaga, cu plecari și reveniri in București.

- Companiile aeriene Tarom, Ryanair, Blue Air și Wizz Air se pregatesc pentru reluarea treptata a zborurilor comerciale, transmite antena3.ro. Tarom va relua urmatoarele zboruri: București –...

- Romanii care vor neaparat sa se intoarca din Irlanda sau alte țari inca neinterzise pot apela la compania Blue Air. Deși oficial zborurile suspendate, compania organizeaza curse din Dublin, pe aeroporturile Bacau, Iași, București, Cluj-Napoca. Pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Șeful diplomației romanești a explicat luni seara, la un post TV, ca in lumina restricțiilor tot mai severe impuse la scara globala și odata cu inchiderea granițelor, oficialitațile de la București se confrunta cu greutați tot mai mari in repatrierea romanilor aflați in diferite colțuri ale lumii și…

- Recomandari ale MAE pentru romanii aflati in tranzit in UE Foto: Arhiva. Ministerul de Externe le recomanda românilor care se afla în scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța si Germania ca, în contextul evolutiilor epidemiei cu Covid-19 la nivel european, sa ia în…