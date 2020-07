Românii contestă măsurile de carantină şi izolare. Val de PROCESE în instanţe! Datele afisate pe portalul instantelor de judecata din Romania arata ca, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020, care prevede carantinarea si izolarea persoanelor, tot mai multi romani din tara sau din afara tarii, dar si cetateni straini contesta in instantele de judecata masurile de izolare si carantinare dispuse si actele Directiilor judetene de Sanatate […] Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

