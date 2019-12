Stiri pe aceeasi tema

- Un sfert dintre cei care au participat la un sondaj de opinie declara ca face economie maxima la consumul de energie, in contextul in care aproape 90% cred ca risipa de resurse energetice contribuie la accelerarea schimbarilor climatice. Pentru majoritatea, costul energiei este motivul principal de…

- Sondaj de opinie publica realizat de INSCOP Research (www.inscop.ro) la comanda Energy Policy Grup (www.enpg.ro) in cadrul Proiectului Romania Eficienta (www.romania-eficienta.ro), sprijinit de compania OMV Petrom Primul sondaj de opinie la nivel național realizat in Romania pe tema comportamentului…

- Primul sondaj de opinie la nivel național realizat in Romania pe tema comportamentului populației cu privire la consumul responsabil de energie și eficiența energetica in cladiri a fost lansat de INSCOP Research pe 21 noiembrie 2019 in cadrul Forumului Romania Eficienta, organizat la București de Energy…

- Ziarul Unirea INGRIJORATOR. Romanii se imbolnavesc in PROPRIILE locuințe INGRIJORATOR. Romanii se imbolnavesc in PROPRIILE locuințe O statistica ingrijoratoare arata faptul ca, romanii iși petrec 90% din timp in cladiri periculoase pentru sanatate. Deși situația la nivel european nu este extraordinara,…

- Romania trebuie sa transpuna in legislatia nationala, pana in martie 2020, Directiva 2018/844/UE privind performanta energetica a cladirilor, care va impune constructorilor si proprietarilor de cladiri reguli importante, precum obligatia de a instala echipamente pentru alimentarea vehiculelor electrice…

- Pana in martie 2020, Romania trebuie sa transpuna in legislația naționala Directiva 2018/844/UE privind performanța energetica a cladirilor, care va impune constructorilor și proprietarilor de cladiri reguli importante, precum obligația de a instala echipamente pentru alimentarea vehiculelor electrice…

- Conform datelor centralizate, din peste 2.300 de raspunsuri primite in decursul a doua luni, a reiesit faptul ca mai mult de 60% dintre respondenti sunt interesati sa participe si la intalniri organizate printr-un serviciu de tip webinar (online). De asemenea, peste 98% dintre participantii la intalnirile…

- Marea majoritate a romanilor considera ca schimbarile climatice sunt reale, insa cea mai mare parte a acestora considera ca motivul principal pentru care este importanta economisirea de energie este reducerea costurilor, potrivit Barometrului Securitații Energetice, realizat de catre INSCOP Research.…