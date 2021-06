Un centru de vaccinare va fi deschis, luni, la Biserica Neagra, din Brașov. Cei care doresc sa se imunizeze sunt așteptați la biserica, la concerte de orga. Evenimentul “Liber la biserica” de luni, 21 iunie, este o premiera in Romania, fiind pentru prima data cand o biserica iși deschide porțile pentru a se amenaja in […] The post Romanii, chemați sa se imunizeze la biserica. Vaccinare pe acorduri de orga la Biserica Neagra, din Brașov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .