Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre consumatorii romani risipesc lunar aproape 25% din totalul produselor alimentare, iar produsele proaspete (din carne, legume/ fructe, oua, branzeturi /lactate, gatite etc.) sunt cele care par a fi cel mai putin risipite, potrivit Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor – InfoCons,…

- "Aproximativ 60% dintre consumatorii romani cheltuie circa 30% din venitul lunar pentru asigurarea hranei. Daca privim din punct de vedere financiar, avand in vedere ca cele mai mari pierderi de alimente au loc la nivelul gospodariilor (consumatorilor din mediul urban), in Romania pierderile la nivelul…

- Jumatate (50%) dintre consumatorii romani risipesc lunar aproape 25% din totalul produselor alimentare, iar produsele proaspete (din carne, legume/ fructe, oua, branzeturi /lactate, gatite etc.) sunt cele care par a fi cel mai putin risipite, potrivit Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor - InfoCons.…

- Incepand cu data de 1 februarie 2019, legea privind diminuarea risipei alimentare (nr. 217/2016) va intra in vigoare. Astfel, operatorii economici vor trebui sa fie mai responsabili in vederea diminuarii risipei alimentare, vor trebui sa vanda cu preț redus produsele aflate aproape de expirarea datei…

- Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului inregistrata in UE din august 2008. In zona euro, rata somajului s-a mentinut la 8,4% in mai, la fel ca in aprilie, dar in scadere fata de 9,2% in perioada similara din 2017. Este cel mai redus nivel inregistrat in zona euro din decembrie 2008.Eurostat…

- In randul statelor membre, lucrul in regim part-time este cel mai popular in Olanda, unde jumatate (49,8%) din toate persoanele angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani lucrau in regim part-time. Alte state membre UE unde munca in regim part-time este frecventa sunt: Austria (27,9%), Germania (26,9%),…

- In Uniunea Europeana, prețurile pentru 100 kWh variaza de la trei euro - cat este in Romania - la peste 30 de euro - cat este in Danemarca și in Germania, scrie Reporter NTV. La acest preț se adauga, insa, și taxele, care reprezinta cea mai mare parte a sumei platite de consumatori. Potrivit…

- In cazul Romaniei scaderea in statistici nu este cauzata de o crestere a poluarii ci doar de trecerea la metodologia EN ISO 9308-3:1998 utilizata pentru monitorizarea E.coli. De asemenea, raportul subliniaza ca toate locurile de scaldat din Austria, Belgia, Croatia, Cipru, Grecia, Letonia,…