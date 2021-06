Românii cheltuie în medie cu 9,2% mai mult pentru un coş de cumpărături în online faţă de anul trecut (analiză) Romanii cheltuie in medie cu 9,2% mai mult pentru un cos de cumparaturi in online fata de anul trecut si prefera cumparaturile de pe mobil, potrivit unei analize realizate de o companie de tehnologie.



Astfel, se observa o pastrare a trendului de cumparare preponderent online, tendinta puternic accelerata de pandemie, cu o preferinta pentru cumparaturile realizate de pe mobil, dar si o crestere a valorii cosului de cumparaturi. Conform datelor disponibile in platforma de marketing afiliat 2Performant.com, in perioada ianuarie - aprilie 2021, 66,4% din vanzari s-au realizat de pe mobil,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

