Românii, cei mai optimişti europeni în timpul pandemiei de COVID-19 Chiar daca veniturile lor au fost printre cele mai afectate de pandemie, romanii sunt cei mai optimisti din Uniunea Europeana, arata un sondaj al Parlamentului European. Intrebați care este sentimentul care ii descrie cel mai mult in aceasta perioada, romanii inregistreaza cea mai mare proporție a raspunsurilor care indica speranța ca sentiment dominant (56%). Urmeaza estonienii și portughezii (50% din raspunsuri). Incertitudinea este dominanta in Cipru (70% din raspunsuri), Grecia și Spania (69%), informeaza cursdeguvernare.ro. Grecii sunt cei mai frustrați (42%), estonienii se simt cei mai neajutorați… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, sub atenta supraveghere a Comisiei Europene. Este monitorizata și situatia economica a altor 11 state. Comisia Europeana a cerut, miercuri, monitorizarea atenta a situatiei economice din 12 state membre, inclusiv a Romaniei, pe fondul constatarii unor dezechilibre semnificative. Comisia Europeana…

- Datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca productia industriala a scazut cu 0,4% in zona euro si a inregistrat o crestere zero in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu luna precedenta, pe fondul relaxarii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus…

- Evoluția pandemiei de Covid-19 provoaca acum o ”ingrijorare profunda” in 23 de state europene, printre care și in Romania, a anunțat vineri Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, care cere o acțiune cat mai rapida, scrie Hotnews.Potrivit ultimelor date, țarile ale caror rate sau trenduri…

- Italia a revizuit condițiile de intrare in țara in contextul pandemiei de Covid-19, iar pentru cetațenii romani au fost adaugate o serie de excepții fața de cele aflate in vigoare in prezent, a anunțat MAE, potrivit Mediafax. Noile masuri se aplica de miercuri pana in 13 noiembrie. Astfel, in conformitate…

- Italia a revizuit condițiile de intrare in țara in contextul evoluției pandemiei de Covid-19. Anuntul a fost facut ieri de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Pentru cetațenii romani au fost adaugate o serie de excepții fața de cele aflate in vigoare in prezent, potrivit Digi24. Potrivit unui comunicat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi 6.612 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). Romanii infectați in strainatate sunt distribuiți pe state astfel: 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159…

- Romania este tara europeana care a inregistrat cele mai multe decese cauzate de COVID-19 la fiecare 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, potrivit datelor actualizate duminica de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC).TOPUL la rata deceselor provocate de COVID-19 la…

- Prima jumatate din 2020 a fost una record pentru mașinile 100% electrice, atât în întreaga Uniune Europeana, cât și în România, chiar daca piața de la noi este înca minuscula. Austria, Polonia și Cehia sunt cele mai mari piețe din regiune pentru mașinile electrice,…