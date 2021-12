Românii, cei mai mari crescători de taurine din rasa Aberdeen Angus din Europa. Pe pierderi, însă In timp ce vaca de lapte a intrat intr-un con de umbra in ultima perioada, efectivele de animale fiind in cadere libera, s-a dezvoltat foarte mult creșterea taurinelor de carne din rasa Angus, Romania ajungand chiar sa dețina cel mai mare șeptel din Europa. Din pacate, insa, in prezent, sectorul este falimentar, iar tot mai mulți fermieri vor sa abandoneze aceasta activitate. Costurile mari cu furajele, dar și lipsa unor masuri de susținere din partea statului, i-au facut pe mulți fermieri sa nu mai creasca animale sau daca nu macar sa se gandeasca la acest lucru, in condițiile in care lucreaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au una din cele mai mici speranțe de viața din Europa, fiind pe penultimul loc din acest punct de vedete, potrivit ultimului studiu privind Starea Sanatatii realizat de Comisia Europeana. De altfel studiul arata ca romanii iși pun singuri viața in pericol prin mai multe comportamente riscante.…

- Romanii au o putere de cumparare pe cap de locuitor de 7.453 euro la nivelul anului 2021, cu 50% mai mica decat media europeana, se arata in studiul GfK Purchasing Power pentru Europa. Romania se afla pe locul 31 din cele 42 de tari incluse in clasamentul european. Puterea medie de cumparare…

- Romanii sunt pe ultimele locuri in Europa la puterea de cumparare, cu 7.463 de euro pe cap de locuitor in 2021, ceea ce inseamna cu 50% sub media europeana, arata studiul GfK Purchasing Power...

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca cetațenii romani care au ramas in Maroc, dupa ce țara a suspendat aproape toate zborurile de teama noii tulpini Omicron, vor fi aduși in țara cu o aeronava TAROM pe data de 2 decembrie. „Cei 72 de cetațeni romani vor fi aduși in țara cu o aeronava a TAROM. Am decis…

- „Corona party” sunt unele petreceri in care tineri pozitivi se intalnesc cu alti tineri pentru a lua virusul. Din pacate, un barbat a murit dupa ce a mers la o petrecere de acest tip pentru a se infecta intenționat. Barbatul de 55 de ani a murit in Austria, dupa ce a participat la petrecerea din regiunea…

- „Nici la ATI și nici in spital nu se platește propriu zis cazarea, iar cand s-a vorbit de costuri, au fost incluse tratamentele, resursele umane, de aceea este calcul pa zi de spitalizare. Costurile, mai ales daca ne raportam la medicamente eficiente, care nu exista, sunt mari. Nu costa doar 4.000 de…

- Producatorul auto ceh Skoda, parte a grupului Volkswagen AG, a anuntat luni ca a redus semnificativ luni productia, pentru o perioada de doua saptamani, din cauza deficitului global de cipuri si alte componente, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In cele doua saptamani de intrerupere, Skoda vrea…

- Marea Britanie se confrunta nu doar cu criza benzinei, ci și cu cea a macelarilor, in sectorul de procesare fiind nevoie, la acest moment, de circa 15.000 de muncitori. Lipsa forței de munca ar putea sa duca la sacrificarea unui numar de 150.000 porci, in urmatoarele doua saptamani, și mai mult decat…