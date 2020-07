Stiri pe aceeasi tema

- Luna iunie a adus o noua creștere a numarului de aplicari pentru job-uri de peste 40% fața de luna mai și de mai bine de 20% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, arata un studiu al BestJobs relatat de Mediafax.Citește și: Florin Cițu jubileaza dupa cifrele INS: 'Nu mai exista dubii,…

- Leul moldovenesc castiga teren in fata monedei unice europene. Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 29 mai, un curs de 19 lei si 40 de bani pentru un euro, cu noua bani mai puțin decat ieri.Dolarul american scade cu șapte bani și valoreaza 17 lei si 62 de bani.

- Presedintele Comisiei de administratie din Camera Deputatilor, Angelica Fador, acuza PSD de initiative populiste si de faptul ca inearca sa profite de pandemie pentru a castiga electoral.

- Romanii ar putea iesi din casa fara restrictii dupa 15 mai! PNL a trimis prea tarziu in Parlament legea care va reglementa starea de alerta. Social-democrații spun ca Guvernul PNL a trimis prea tarziu legea care va reglementa starea de alerta in Parlament, iar aceasta ar putea intra in vigoare, cel…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, in care a criticat decizia CCR de ieri potrivit careia amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale. Seful statului a precizat…

- Sistemele de automatizare destinate caselor inteligente castiga tot mai mult teren in preferintele clientilor, mai ales in contextul in care, astazi, cu totii suntem conectati la „the Internet of Things” si cea mai mare parte din activitatea zilnica are loc in mediul online, potrivit Hornbach, unul…

- Criza coronavirusului a facut mai mult decat sa ne țina in case in ultima luna și jumatate. Romanii au descoperit - mulți dintre ei cu surprindere - cat de util este internetul și cat de mult ne poate...

- Ultima saptamana din martie și prima din aprilie aduc o revenire la consum normal pentru aceasta perioada din an. RetailZoom, consultant in cercetari de piața, a facut publica cea mai recenta analiza, care arata ca se inregistreaza creșteri de prețuri pentru aproape jumatate dintre categoriile monitorizate,…