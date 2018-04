Romanii cauta rutele de zbor cele mai ieftine pentru a calatori in destinatii indepartate Trendurile in turismul romanesc evolueaza si comportamentul de cumparare al turistilor romani este intr-o continua schimbare.



Daca acum 10 ani majoritatea turistilor se documenta online dar cumpara de la agentiile stradale, astazi ponderea rezervarilor online depaseste 85% din total.



Pretul ramane criteriul principal in alegerea companiei aeriene sau a rutei de zbor, insa optiunile de calatorie ale romanilor au evoluat, iar acestia cauta din ce in ce mai mult destinatii indepartate, in care se ajunge prin cel putin doua segmente de zbor.



Turistii romani sunt mult mai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul International ”Avram Iancu” Cluj a introdus, din 25 martie, in cadrul programului de vara, rute aeriene noi si o crestere a frecventelor de operare pentru anumite destinatii, inregistrandu-se o crestere medie de pana la 40 de zboruri pe saptamana, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- poate fi acționata in justiție in fața instanțelor de la destinația finala situata in alt stat membru in vederea obținerii unei compensații pentru intarziere Acest lucru este valabil in cazul in care diferitele zboruri au facut obiectul unei rezervari unice pentru intreaga calatorie, iar intarzierea…

- Bilete Tarom de la Timișoara spre Iași și Cluj-Napoca. Compania naționala aeriana TAROM a pus in vanzare miercuri, 28 februarie, biletele pe rutele Iași – Timișoara și Cluj Napoca – Timișoara. Aceste rute vor fi operate, din data de 1 aprilie 2018, cu aeronave ATR 42, informeaza boardingpass.ro. Orar…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, va lansa din 16 iunie un nou zbor, de pe Aeroportul International Otopeni spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca.

- Compania aeriana romaneasca Blue Air lanseaza o ruta noua, spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara. Incepand cu 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul International Otopeni spre Palma de Mallorca. 0 0 0 0 0 0

- Compania aeriana romaneasca Blue Air lanseaza o ruta noua, spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara. Incepand cu 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul International Otopeni spre Palma de Mallorca. In perioada 16 iunie – 15 septembrie, in fiecare zi de miercuri…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Charterele de Cluj zboara mai devreme anul acesta. Antalya, cea mai bine deservita Zborurile turistice de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (AIAIC) vor debuta in martie, mai devreme decat de obicei, și se vor intinde pana in 22 septembrie, a anunțat conducerea regiei.. Stațiunea Antalya (Turcia)…