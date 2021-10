Stiri pe aceeasi tema

- Romanii, bulgarii si ucrainenii sunt numiti „idiotii Europei” de un ziar din Germania. Nemtii semnaleaza ca in special in aceste tari din estul Europei foarte multi oameni refuza sa se vaccineze, desi situatia pandemica este delicata.

- SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICA DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COVID 19 Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 7,64 (ieri 7.45); -persoane internate la ATI: 32 (ieri 32);…

- Romania nu a ajuns la apogeul celui de-al patrulea val al pandemiei, dar situația epidemiologica din țara este deja critica. Consilierul pe sanatate Nelu Tataru a declarat ca octombrie va fi cea mai grea luna, intrucat in spitale nu mai sunt locuri pentru bolnavii de COVID-19.

- 265 elevi confirmati cu covid 19 in judetul Constanta Conform datelor transmise de catre managerii unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Constanta, pana la aceasta ora se inregistreaza urmatoarea situatie: 265 elevi confirmati; 82 personal didactic si nedidactic; 188 clase on line; 4366…

- Autoritațile au tras un semnal de alarma, marți, pe pagina de Facebook RO-Vaccinare, anunțand ca Romania se afla pe locul doi in Europa și 6 in lume in privința deceselor in urma infectarii cu COVID-19 din ultimele 24 de ore. In mesajul transmis, autoritațile susțin ca situația este foarte grava, iar…

- Germania si UE se afla in fata unor alegeri decisive, dar spre deosebire de Maia Sandu, la Adunarea Generala ONU, prea putini politicieni si ziaristi le spun alegatorilor adevarul despre situatia grea in care se gasesc.

- Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat marți, 7 septembrie, ca actualul premier ramane opțiunea liberalilor pentru șefia Guvernului, dupa ce toți miniștrii USR PLUS au demisionat din Guvern, iar Catalin Drula l-a numit pe Cițu „iresponsabil” și „premier toxic pentru Romania”. „Nu renunțam…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,22 (ieri 0,21); -persoane internate la ATI: 4 (ieri 4); -persoane internate in spital: 71 (ieri 77); -persoane…