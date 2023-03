Românii câştigă bani la salariu. Măsura prin care vor încasa mai mult, deşi angajatorul nu le măreşte leafa PNL a anunțat ca susține renunțarea la supraimpozitarea contractelor part-time, scaderea CAS, propunere inițiata deja de PNL in Parlament, precum și orice alt tip de masuri care cresc veniturile, atat celor angajați la stat, cat și la privat, fara a afecta mediul de afaceri. In principiu, coalitia vrea sa scada taxarea pe munca, astfel incat […] The post Romanii castiga bani la salariu. Masura prin care vor incasa mai mult, desi angajatorul nu le mareste leafa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

