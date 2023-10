Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, nu toti pensionarii se pot lauda cu pensii mari cand ies din piata muncii. Unii nu vor primi nici 50% din cat au cotizat.Un angajat cotizeaza la sistemul public de pensii aproximativ putin peste 650.000 de lei, in 35 de ani de munca. Iar pentru un salariu de 4.000 de lei, spre exemplu, pensia…

- Posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta a fost prelungita pana la sfarșitul anului 2024. Veste foarte buna pentru romanii care vor sa iasa la pensie. Guvernul a prelungit oficial perioada pentru cumpararea vechimii in munca, potrivit Ordonanței de Urgența,…

- Pentru prima data in istorie, imigranții veniți la munca in Romania sunt principala cauza a creșterii populației Romaniei, atrage atenția Institutul Național de Statistica, potrivit Hotnews. Numarul imigrantilor a fost mai mare decat al romanilor care au parasit țara cu circa 85.000 de persoane. In…

- Mecanismul actual de cumparare a vechimii pentru pensie va fi prelungit cu inca un an, conform unui proiect de ordonanța pus in dezbatere publica la Ministerul Muncii. Mai exact, completarea stagiului de cotizare la pensia de stat va fi posibila pana in 31 decembrie 2024. Mecanismul asigura acoperirea…

- Se apropie data-limita pana la care pensionarii romani isi mai pot cumpara vechime in munca necesara pentru pensie.Termenul privind cumpararea anilor de vechime in munca pentru pensie nu va fi prelungit, dupa ce o inițiativa legislativa a fost respinsa recent in Parlament. Astfel, cei care nu au…

- Romanii se apropie de data-limita pana la care isi mai pot cumpara vechime in munca necesara pentru pensie. Ei bine, termenul privind cumpararea anilor de vechime in munca pentru pensie nu va mai fi prelungit. Aceasta decizie a fost luata dupa ce o inițiativa legislativa a fost respinsa recent in Parlament.

- 4.766.578 de pensionari sunt inregistrați in Romania, iar pensia medie lunara este de 1.963 de lei, arata datele pentru luna iunie 2023, centralizate de Casa Nationala de Pensii.Din totalul pensionarilor din sistemul public de pensii, 3,81 milioane sunt pensionați la limita de varsta, dintre care 2.19…

- Un numar de 4.766.578 de pensionari era inregistrat la finele lunii iunie 2023 in Romania, cu 914 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.963 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestia, 669.680 aveau perioade…