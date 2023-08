Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca cu avionul spre/dinspre Regatul Belgiei ca, in perioada 14-15 august 2023, va avea loc o greva a pilotilor filialei Ryanair din Regatul Belgiei.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca, in perioada 29-30 iulie 2023, va avea loc o greva a piloților filialei Ryanair din Belgia.

- Atentionare de calatorie pentru romanii care vor sa calatoreasca sau se afla deja in Spania. In perioada 10 – 12 iulie sunt in vigoare mai multe avertizari de canicula. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța ca pentru ziua de joi, 29 iunie, sindicatul controlorilor aerieni (USAC-CGT) a lansat un apel la greva, care va dura pana in dimineata zilei de vineri, 30 iunie, la ora locala…

- Italia va fi paralizata de o greva generala in transporturi, incepand cu ziua de vineri, 26 mai. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca greva va afecta inclusiv transportul public in comun, cu exceptia…